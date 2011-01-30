Ингредиенты:

Кунжутная паста — 2 ст. л.

Лимонный сок — 1–2 ст. л.

Вода — 6–7 ст. ложек

Соль — по вкусу

Черный перец молотый — по вкусу

Чеснок — 1 зубчик

Приготовление:

1. В кунжутную пасту добавьте лимонный сок и пару ложек воды. Перемешайте.

2. Затем постепенно, по ложечке, начните вливать оставшуюся воду. Соус должен стать белым и однородным. Консистенцию подбирайте на свой вкус, соус может быть густым или более жидким.

3. Чеснок пропустите через пресс, добавьте в соус. Посолите и поперчите по вкусу.

Приятного аппетита!