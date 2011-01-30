Суббота, 23 Мая 2020 г. 15:54
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Кунжутный соус для салатов и овощных запеканок
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Метки:
рецепты
соус
соусы
Кунжутный соус
для салатов
для запеканок
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Ингредиенты:
Кунжутная паста — 2 ст. л.
Лимонный сок — 1–2 ст. л.
Вода — 6–7 ст. ложек
Соль — по вкусу
Черный перец молотый — по вкусу
Чеснок — 1 зубчик
Приготовление:
1. В кунжутную пасту добавьте лимонный сок и пару ложек воды. Перемешайте.
2. Затем постепенно, по ложечке, начните вливать оставшуюся воду. Соус должен стать белым и однородным. Консистенцию подбирайте на свой вкус, соус может быть густым или более жидким.
3. Чеснок пропустите через пресс, добавьте в соус. Посолите и поперчите по вкусу.
Приятного аппетита!
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